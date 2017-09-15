ليلى الشافعي

صرح مدير مشروع الأضاحي من جمعية إحياء التراث الإسلامي نواف الصانع بأنه من منطلق «الأقربون أولى بالمعروف» قامت الجمعية بتنفيذ مشروع الأضاحي وإقامة هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة بتوزيع 2500 أضحية. وقال: ان هناك اتفاقية بين الأمانة العامة للأوقاف وجمعية إحياء التراث الإسلامي في مشروع الأضاحي.

وقامت الأمانة مشكورة بتقديم 1000 أضحية دعما لها للجمعية وتم توزيع الأضاحي داخل الكويت على الأرامل والأيتام والمحتاجين.

وأكد على دعم الأمانة العامة للأوقاف وسعيها للتعاون مع الجمعية ولها جهود يشكر عليها.

ولفت الصانع إلى ان هناك بعض المتبرعين الذين يرغبون في تسلم جزء من أضاحيهم خلال فترة العيد ويتم تسليمهم ذلك، مشيرا الى انه تم تسليم 150 أضحية حية في يوم عرفة للمتبرعين الذين يرغبون بتنفيذ سنة الأضاحي في منازلهم.

وعن المستفيدين بالأضاحي قال الصانع ان الأضحية تقسم على 5 أشخاص وان الأسر المستفيدة من الأضاحي حوالي 12 ألف سرة.

وشكر الصانع الهيئة العامة للغذاء والتغذية المشرفة على المسالخ لجهودهم وتسهيل عملية الذبح، كما شكر بلدية الكويت.