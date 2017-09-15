المشروع يشمل 3 تقاطعات و٥ جسور و٣ أنفاق

فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزاره الأشغال م.أحمد الحصان عن إنجاز 41% من إنشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور لطريق الدائري الأول ـ دسمان وشارع عبدالله الأحمد (المجموعة الثانية)، موضحا ان العمل بالمشروع يمشي بخطى ثابتة نحو الإنجاز والتسليم وفق المواعيد التعاقدية للمشروع دون وجود نسب تأخير تذكر بفضل الجهود المبذولة داخل المشروع من كل العاملين الذين يبذلون قصارى جهدهم لإنجاز المشروع والاستفادة منه.

وقال م.الحصان ان النجاحات التي يحققها قطاع هندسة الطرق بفضل ودعم ومسانده وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع إيمانا منه بأهمية هذه المشاريع التنموية الكبرى التي من شأنها إحداث نقلة نوعية لمنظومة الطرق على مستوى البلاد كونها دعامة ثابتة من دعامات النهضة الشاملة التي تسعى حكومتنا الرشيدة لتطبيقها ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن، مشددا على حرص القطاع على متابعة مشاريعه من خلال الزيارات الميدانية والتقارير الدورية التي ترد القطاع من أجهزته التنفيذية والعمل على إزالة كل العقبات التي قد تواجهها من خلال التعاون والتنسيق فيما بين وزارة الأشغال العامة والوزارات الأخرى.

وأشار م.الحصان الى ان الهدف من المشروع هو تسهيل الحركة المرورية وتحقيق الانسيابية في حركه المرور بالدائري الأول.

ويشمل المشروع

3 تقاطعات حرة و5 جسور سيارات و3 أنفاق و3 جسور مشاة بالإضافة إلى إنشاء وتجديد شبكات الهاتف والمياه والكهرباء والصرف الصحي وصرف الأمطار وكذلك إنشاء وتجديد إنارة الشوارع وإشارات المرور مع توسعة الطريق الحالي بالاتجاهين.