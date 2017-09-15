فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال ان الوزارة سوف تحيل ما يقارب الـ 100 موظف من الكويتيين وغير الكويتيين. من مضى على خدمتهم 32 عاما إلى التقاعد من الدفعة الثانية وذلك نهاية العام الحالي وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وفقا لقرار مجلس الوزارة القاضي بإحالة كل من مضى على خدمته أكثر من 30 عاما. وكانت وزارة الأشغال قد أحالت 80 موظفا من الدفعة الأولى للتقاعد خلال الفترة الماضية.

ومن جانب آخر، اكد المصدر ان وزارة الأشغال ستقوم بصرف ما يقارب الـ 7 مليارات دينار على مشاريع الطرق والبالغة 80 مشروعا في مراحل الطرح والترسية والتنفيذ حتى عام 2023 والمدرجة ضمن خطة التنمية.