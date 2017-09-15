فرج ناصر

أعلن قطاع المشاريع الإنشائية لدى وزارة الأشغال العامة عن جاهزية مشروع مبنى ديوان عام وزارة التربية الذي يقع ضمن منطقة الاستعمالات الحكومية في جنوب السرة.

وذكر القطاع انه تم تشكيل لجنة فنية لتسلم المشروع ابتدائيا طبقا لمستندات العقد يرأسها م.جعفر القطان من قطاع الصيانة وعضوية كل من م.طارق العوضي وم.منى العازمي وم.فهد الفهد ومهندسة المشروع م.هديل الوائل ونائبها م.عبدالحافظ المجيبيل، وللجنة كل الصلاحيات بالاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاصات والخبرة من قطاعات الوزارة لتقديم التسهيلات التي تحتاجها اللجنة لإنجاز مهمتها.

تم عقد اجتماع اللجنة بموقع المشروع يوم الأحد الموافق 27/8/2017 للكشف الفني والتأكد من إنجاز أعمال العقد وجار إعداد المحضر الذي سيتم اعتماده من رئيس وأعضاء اللجنة متضمنا توصياتهم بشكل مفصل مع مراعاة ان يتم ذلك خلال شهر من الاجتماع.

وأشاد الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية م.غالب شلاش بجهود الوزير م.عبدالرحمن المطوع في دفع الأعمال وحث الكل للإسراع في إنجازها والقيام بالزيارات الميدانية المتكررة للمشروع وكذلك المتابعة شبه اليومية من قبل وكيل الوزارة م.عواطف الغنيم.