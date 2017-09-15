قالت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة السيد عمر إن للكويت إسهاماتها الكثيرة في إثراء جميع مجالات البحث العلمي في العالم الإسلامي.

وأكدت د.عمر في تصريح لـ «كونا» عقب مشاركتها ضمن وفد الكويت إلى القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في كازخستان على أهمية مثل هذه اللقاءات الإسلامية العلمية، مشيرة إلى أن هذه القمة جاءت ضمن برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (2026) حيث تم عرض برنامج العمل الذي يحدد الأولويات الأساسية للبحث العلمي في الدول الإسلامية وعددها 12 أولوية.