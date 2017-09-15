اللواء الركن خالد الصباح: القوات المشاركة تتميز بالدقة العالية في تطبيق المهام الموكلة إليهم

أكد آمر القوة البرية في الجيش الكويتي اللواء الركن خالد صالح الصباح أهمية استمرار العطاء والتميز لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية للجيش الكويتي لحماية أمن واستقرار البلاد.

وأشاد اللواء الصباح في بيان صحافي صادر من وزارة الدفاع أثناء حضوره ختام فعاليات تمرين «ملاحظ الصحراء 1» الذي بدأ الثلاثاء الماضي بمشاركة القوة الجوية الكويتية ووزارة الداخلية والحرس الوطني والجيش الأميركي بالجهود المتميزة لجميع المشاركين في التمرين.

وقال البيان إن اللواء الصباح استمع إلى شرح مفصل من مراقب التمرين العقيد الركن عامر الدوسري حول مراحل التمرين النهاري وكيفية التعامل مع العقبات التي واجهت المشاركين فيه، مشيرا إلى تميز القوات المشاركة بالدقة العالية في تطبيق المهام الموكلة اليهم.

وأضاف ان اللواء الصباح حضر أيضا التمرين الليلي في منطقة «الأديرع» لمشاهدة التطبيق العملي لدور ومهام الأسلحة المختلفة للقوات المشاركة ومراحل التمرين في تنفيذ العمليات بدقة للوصول لأفضل القدرات القتالية ومواجهة التهديدات غير التقليدية.

وذكر ان اللواء دعا الى بذل كل الجهود لحماية الوطن تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

ونقل اللواء الصباح للقوات المشاركة تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد وتحيات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف.

وحضر التمرين قائد الحماية والتعزيز بالحرس الوطني العميد الركن حمد أحمد ومساعد آمر الفرقة 35 بالجيش الأميركي العميد الركن جيفري فان وعدد من ضباط القوة البرية ووزارة الداخلية والحرس الوطني والجيش الأميركي.