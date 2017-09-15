بقنة: متابعة المشاهدين للمواضيع الهزلية تزيد من شهرة من لا يستحق

دشتي: مواقع التواصل باتت منفذاً للشهرة والانتشار السريع عاطف رمضان

عقدت الجلسة النقاشية الأولى من الملتقى الإعلامي للشباب، بعنوان «من الصغيرة..الى الكبيرة والعكس»، حيث ادارتها الاعلامية نور الشيخ، وحاضر فيها الإعلاميون علي دشتي وفراس بقنة وعمر العثمان.

وأكد الإعلامي عمر العثمان ان الجانب الأخلاقي يجب التحلي به سواء في الصحف التقليدية او عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان من اخلاقيات المهنة الحيادية والسماع لوجهة النظر الأخرى.

واضاف العثمان: ان البعض يستخدم المشاهير بهدف تحقيق أعلى نسب من المشاهدات لأغراض تجارية بحتة بغض النظر عن المضمون.

من جانبه، افاد الإعلامي فراس بقنة بأن العمل الصحافي الناجح هو ما يتضمن قيمة او فائدة اعلامية، وذكر انه بات من الأمر السهل الوصول الى المسؤولين لانتقادهم، مما يشير الى وجود حرية أوسع في الرأي وبطريقة منضبطة.

وقال ان زيادة المدخول المادي من الصحافة بمختلف انواعها تعود الى قيمة المحتوى المنشور او المادة الصحافية.

وأشار بقنة الى ان المشاهد يفترض الا يتابع المواضيع الهزلية المضحكة التي لا تقدم له فائدة، وان المتابعين هم وراء زيادة أعداد المشاهدات والشهرة التي ينالها أناس قد لا يستحقون ذلك فعلا.

وفي الإطار ذاته، تحدث الإعلامي علي دشتي عن بداية عمله في مجال الإعلام، مشيرا الى ان مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الالكتروني الحديث اصبحت منتشرة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة وذلك لسهولة متابعتها والاطلاع عليها من خلال الهواتف الذكية التي باتت في متناول الجميع، وفي مختلف الأوقات والأماكن.

وأضاف دشتي: ان أي برنامج لا يحقق الانتشار الا اذا تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

واشار الى ان من سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي ظهور الشريحة المهمشة من الناس التي همها الأول والأخير الشهرة بالرغم من كونها شريحة غير مثقفة او متعلمة.

وفي مداخلة لوزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي، قال: ان هناك من يطالب بوجود وسائل اعلامية خاصة، مشيرا الى ان ذلك خطأ كبير خاصة انه لا يمكن عزل الشباب من المجتمع فقضايا الشباب مرتبطة مع المجتمع.

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