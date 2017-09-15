زار وفد إعلامي شبابي يضم 14 صحافيا وصحافية من عدة دول عربية أمس، بمرافقة ممثل جمعية الصحافيين الكويتية الزميل علي الفضالة، مبنى وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، وذلك للاطلاع عن كثب على سير العمل الصحافي بمختلف الإدارات المعنية في قطاع التحرير.

وقد رحب نائب المدير العام للوكالة لقطاع التحرير ورئيس التحرير الزميل سعد العلي بالوفد الشبابي خلال استقباله لهم في بلدهم الثاني الكويت، راجيا لهم طيب الإقامة فيها والاستفادة من الأنشطة المقامة ضمن فعاليات (الكويت عاصمة للشباب العربي 2017).

وقدم العلي شرحا مفصلا حول عمل الوكالة وأقسامها في ضوء التطورات المتسارعة في وسائل الإعلام والاتصال، مؤكدا أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات في تفعيل وتعزيز التعاون بين الدول العربية، لاسيما في المجال الإعلامي وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة منها.

ولفت العلي إلى أن الإعلام التقليدي يقف حاليا أمام تحديات عدة في مقدمتها سرعة نقل المعلومة والحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما يسمى بالإعلام الجديد الذي يجب أن تكون له ضوابط مهنية حتى يواصل مسيرته الناجحة ولضمان النقل السليم للمعلومة بعيدا عن أي تبعات سلبية.

وأكد أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام التقليدي كمصدر رسمي واضح ودقيق في إيصال الرسالة الإعلامية الصحيحة للقراء والمشتركين، لافتا إلى وجود جهود حثيثة لمواكبة التطورات التكنولوجية.

وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا حول أبرز التحديات التي يواجهها الإعلام التقليدي والجديد خصوصا في المنطقة والعالم وانعكاس مجمل الأحداث على الإعلاميين في أداء رسالتهم بمهنية عالية.

وتأتي زيارة الوفد الشبابي الإعلامي الذي يمثل ثماني دول عربية لمبنى وكالة (كونا) في إطار مشاركة أعضائه في ملتقى الشباب الإعلامي ضمن فعاليات (الكويت عاصمة للشباب العربي 2017).

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