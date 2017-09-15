تواصل إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية حملاتها الميدانية الشاملة مستهدفة جميع المناطق التابعة للمحافظة،وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة بتعاونكم نجملها. وقد قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة بالوكالة سعود الحربي إن الحملات الميدانية التي شنتها المراكز التابعة للإدارة أسفرت عن رفع 23 سيارة مهملة بمناطق ( الجليب، الفروانية ،الرقعي ، العمرية ،أشبيلية)، مشيرا إلى أنه تم رفع 9 سيارات من منطقة الجليب ، ورفع 6 سيارات من الرقعي ، ورفع سيارة من منطقتي العمرية ، وسيارة من أشبيلية ، إضافة إلى 6 سيارات من منطقة الفروانية .

وأوضح الحربي أن حملات رفع السيارات قد سبقتها عمليات وضع إشعارات الإنذار على المركبات المهملة لرفعها من قبل أصحابها ، لافتاً إلى أن تلك الإشعارات ونقل المركبات المهملة موثقة لدى سجلات إدارة النظافة بفرع بلدية المحافظة ، إذ يتم الاحتفاظ بجزء من إشعار الإنذار يتضمن المعلومات نفسها المدونة في الإشعار الملصق على السيارة المهملة ، مؤكدا في هذا الخصوص على أن المدة الممنوحة لصاحب المركبة المهملة تعتبر مهلة أخيرة من أجل رفعها ، كما يمثل الإشعار تنبيها وتحذيرا لنقل المركبة وحجزها ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع الرسوم المقررة .



وكشف الحربي أن الحملات المكثفة للمراكز أسفرت أيضا عن تحرير7 مخالفات استغلال مساحة لمحلات ومقاهي بمنطقة الفروانية، مشيرا إلى أن الهدف من الحملة تطهير مختلف المناطق من تلك المظاهر السلبية التي تشكل تعدياً صريحاً على الممتلكات العامة للدولة أو المتمثلة بمخالفات قانون النظافة العامة وإشغالات الطرق .



ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور التعاون مع الأجهزة الرقابية من خلال تصوير أي شيء سلبي يتعلق بالبلدية وإرساله عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله على الفور.