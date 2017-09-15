عادل الشنان

اعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية، م. أحمد الجسار، عن استقبال 362 مواطنة حتى يوم الخميس الماضي، راغبات بالتقدم لعمل مرافق طلبة في وزارة التربية بعد إعلان الديوان عن 2000 فرصة وظيفية في وزارة التربية لحملة شهادة المتوسطة من المواطنات، مؤكداً متابعته لسير آلية عمل اللجان لإنجاز الإجراءات اللازمة لترشيح المستوفين لشروط لشغل هذه الوظيفة.



وقال الجسار إن الديوان مستمر في تلقي الطلبات حتى استيفاء العدد المطلوب والمقدر ب2000 وظيفة لمرافقة ومراقبة الطلبة في بداية ونهاية اليوم الدراسي وفي الباصات المدرسية ‏للمراحل التعليمية (رياض أطفال وابتدائي بنين وبنات بالنسبة للمدارس التي يعمل بها بنات ) ( متوسط وثانوي بنات ) شريطة ‏أن تكون المتقدمة كويتية الجنسية، ‏ومسجلة في نظام التوظيف المركزي ‏بديوان الخدمة المدنية ‏من حملة شهادة المتوسطة، ‏وأن لا يقل عمر المتقدم عن 30 عاما ‏مع الالتزام بمركز العمل الذي يتم تحديده من قبل وزارة التربية لمدة خمس سنوات على الأقل دون طلب تغيره ‏وأن يتم توقيع قرار وتعهد الالتزام بالعمل طيلة الفترة المتفق عليها ‏من قبل المتقدمة أو من لديه توكيل رسمي عنها.