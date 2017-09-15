أكدت سفارة دولة الكويت في بريطانيا اليوم الجمعة، سلامة جميع المواطنين الكويتيين المتواجدين في العاصمة البريطانية عقب الانفجار الذي وقع بمحطة مترو (بارسونس غرين) بلندن.

وحثت السفارة في بيان المواطنين والطلبة الدارسين في العاصمة البريطانية على أخذ الحيطة والحذر والتزام اليقظة عقب الحادث الذي أعلنت السلطات انها تتعامل معه على أنه عمل "إرهابي".

ودعت المواطنين في حال تعرضهم إلى أي طارئ الى الاتصال فورا بالسفارة على الرقم (02075903400)،مشيرة الى ان موظفي الشؤون القنصلية يعملون على مدار 24 ساعة وعلى اتم الاستعداد لتقديم كل الدعم والرعاية للمواطنين الكويتيين في كل الأوقات.