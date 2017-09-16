اعلنت سفارتنا لدى تركيا ان القضاء التركي قرر السماح للمواطن عبدالله الشطي بالمغادرة الى الكويت على ان تأخذ القضية مجراها القانوني لحين الانتهاء منها بشكل كامل.

وقالت السفارة في بيان ان القضاء التركي قرر اخلاء سبيل المواطن الشطي في اولى جلسات المحاكمة الخاصة به ورفع منع السفر عنه. واعربت السفارة في بيان عن شكرها للحكومة التركية على اهتمامها وتفهمها لهموم وقضايا المواطنين الكويتيين وإيجاد الحلول لها وحرصها الدائم على العلاقات الكويتية ـ التركية المتميزة.كما تقدمت السفارة بالشكر لجميع الجهود المبذولة وللمهتمين والمتابعين للقضية مع السفارة.

ودعت السفارة المواطنين الكويتيين الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالمام بقوانين الدولة التركية خلال فترة اقامتهم لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية.

كما دعت المواطنين الى عدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ الخاص للسفارة 00905331648479 عند حدوث أي طارئ أو لأي استفسار.