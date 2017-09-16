أعلن المدير العام بالإنابة بجمعية النجاة الخيرية د. جابر الوندة ان الجمعية قامت بحملة طبية لإغاثة مرضى اليمن وذلك بواسطة فريق طبي أميركي تابع لمؤسسة جلوبال نيدز (الإحتياجات العالمية) في تخصصات عديدة اهمها: طب الأطفال، طب أمراض الصدر، طب الأمراض الداخلية، العناية المركزة، النساء والولادة، والسيطرة على الأمراض الوبائية، وتدريب وتأهيل أكثر من مائة متدرب من الكوادر الطبية.

ولفت إلى أنه كان في استقبال الفريق قيادات محافظة مأرب ومؤسسة ينابيع الخير الخيرية ممثل جمعية النجاة الخيرية باليمن.

وبيّن الوندة أن الفريق بدأ جدول أعماله بزيارة مستشفى الهيئة واطلع على أقسامه المختلفة وتم الكشف على العديد من المرضى من الرجال والنساء والأطفال وتقديم العلاج الكامل بالمجان.

وأضاف أن الفريق الطبي قدم شكره وتقديره على الدور الإنساني الذي تقوم به الكويت ولقائد العمل الإنساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وجمعية النجاة الخيرية خصوصا، وكذلك للمسؤولين بالجهات اليمنية لتسهيل هذه المهمة الإنسانية على أكمل وجه.