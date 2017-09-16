اتفاقيات مع كبرى الشركات والمؤسسات المالية بالكويت لتغطية احتياجات المحتاجين أشاد البنك الكويتي للطعام ـ الصرح الخيري الأول بالمنطقة ـ بالجهود الإنسانية اللامحدودة التي تقدمها الكويت أميرا وحكومة وشعبا، لإغاثة الشعوب المنكوبة في شتى دول العالم، مؤكدا ان الكويت كانت ولا زالت وستظل صاحبة النصيب الأكبر في المبادرات الإنسانية، حيث أقامت العديد من المؤتمرات للمانحين لإغاثة الشعوب المنكوبة، مشيدا بالجهود العالمية الداعمة والمعززة للعمل الإنساني.

جاء ذلك في تصريح صحافي لبنك الطعام تزامنا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، تقدم بنك الطعام من خلاله بالشكر الجزيل لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائد العمل الإنساني لجهوده المباركة والحثيثة في دعم القضايا الإنسانية، وحرصه الشديد على دعم الإنسان لكونه إنسانا فقط، ما أضفى على العمل الكويتي بعدا عالميا.

وبهذه المناسبة عبر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام مشعل الأنصاري عن فخر واعتزاز البنك الكويتي للطعام بهذا الحدث، حيث يعد بنك الطعام واحدا من المؤسسات الكويتية الخيرية الرائدة في إنجاز الكثير من الأعمال الإنسانية والخيرية، مبينا ان العمل الخيري الكويتي هو عمل تكاملي وشامل، يؤدي في النهاية إلى تحقيق الريادة للكويت في العمل الإغاثي والإنساني، ويجب علينا الحفاظ على المسميات والألقاب الإنسانية الدولية التي حازتها الكويت بشهادة العالم، وعدم التفريط فيها.

وثمن الأنصاري في الوقت ذاته تفاعل ومساهمات أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين من أبناء الكويت الكرام مع أنشطة وأعمال ومشاريع الجمعية الإنسانية، معربا عن سعادته بعطائهم اللامحدود وفزعتهم المستمرة لتقديم الدعم والعون والمساعدة لأصحاب العوز والحاجات والمنكوبين في كل مكان بالعالم.

وناشد الأنصاري أهل الخير والمحسنين في الكويت ألا يتوقفوا عن فعل الخيرات، كي يستمر العطاء وتواصل المؤسسات الخيرية في الكويت تنفيذ مشاريعها وأعمالها الإنسانية، لاسيما التي تخفف معاناة اللاجئين والمنكوبين، سائلا الله عز وجل أن يضاعف الأجر والثواب لأهل الخير، وأن يبارك في أعمالهم، وأن يجزيهم الله خير الجزاء.

كما ثمن عطاءات شباب الكويت رسل الخير وسفراء الرحمة، تلك السواعد التي تتحمل مشاق المتاعب في أجواء الحرارة المرتفعة في سبيل الوصول للمحتاجين والمتعففين، لتجفيف دموعهم، والتي لم تكتف بذلك فحسب بل تعدته لكفاية المحتاج وتأمين عيشه الكريم بتعليمه وتدريبه للكسب والاكتفاء.

ومن الجدير بالذكر ان لدى بنك الطعام خريطة شاملة وموسعة عن أماكن تواجد الاسر المتعففة بالكويت ما يسهل عليه مخاطبتهم بشكل سريع وتوجيه شتى سبل الرعاية بشكل يومي لمختلف شرائح الأسر المتعففة.

وقد أجرى بنك الطعام الكويتي العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات والمؤسسات المالية في الكويت لتغطية جميع احتياجات المحتاجين والاسر المتعففة بالكويت، منها توزيع كوبونات المواد التموينية الأساسية لـ 5700 أسرة متعففة، وقام بتوقيع عقد مع شركة كويكر العالمية التي تتميز بمنتجات غذائية بمواصفات عالمية، ووقع مؤخرا اتفاقية تعاون مع شركة «دنش»، فضلا عن توفير ملابس وبطانيات لتدفئة المحتاجين خلال فصل الشتاء ويقوم بنك الطعام بتوزيعها للمستحقين، وتوقيع اتفاقية مع شركة كاسكو لتوفير السلات الغذائية الطازجة.

ويستقبل البنك الكويتي للطعام التبرعات على مدار الساعة عن طريق إرسال رسالة نصية بالمبلغ 1 أو 5 أو 10 دنانير علــى شبكة VIVA برقم 50487 وشبكـــة ZAIN برقــــم 94122 أو عـــن طريــق الموقـــــع الإلكترونــي.

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