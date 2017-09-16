توفير بيوت سكنية تكفي أسرة واحدة تتكون من 6 أفراد

صرح مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وعضو مجلس الإدارة د.نبيل العون بانطلاق المرحلة الثانية من الحملة الإنسانية لجمع التبرعات لإيواء مسلمي «الروهينغا» في بورما من المتضررين جراء القتل المتعمد والتهجير القسري للمسلمين في بورما ممن ضاق بهم الحال وتقطعت بهم السبل

. واعتبر العون التهجير الوحشي للمسلمين وما تبعه من ممارسات جسيمة تجاه أقلية «الروهينغا» المسلمة أمرا مريرا وبشعا خلّف الآلاف من المشردين بلا مأوى وبلا سكن مما ضاعف من معاناتهم وزاد في حجم مأساتهم مشيرا لحاجتهم الماسة لكل انواع الإغاثات خصوصا الدوائية والطبية والغذائية.

وأضاف أن الجمعية طرحت المرحلة الثانية من مشروعها الذي كانت قد طرحته منذ شهرين مضيا وهو توفير بيوت سكنية لهؤلاء المسلمين المنكوبين وهي عبارة عن بيوت سكنية خشبية تكفي اسرة واحدة تتكون 6 أفراد.

ودعا العون جمهور المحسنين في الكويت إلى دعم مشاريع جمعية السلام الخيرية الهادفة إلى وضع حلول ناجعة لمشاكل إخواننا الروهينغا والمتضررين جراء هذا الاعتداء المهول والجريمة الكبرى بحق الآمنين والعزل.

وبين أن قيمة المنزل الواحد 240 دك تكفي الأسرة البورمية المسلمة.. يقيها من التشرد في حين أن الجمعية وفرت السكن أيضا في مجمعات سكنية بها 8 من المنازل تكفل التآلف والاجتماع السكاني وتخفف من لوعة التشرد والاغتراب.

ولفت العون الى أن الجمعية كانت قد شيدت أكثر من 700 منزل ضمن القافلة والمرحلة الأولى لتنفيذ الإغاثة لمسلمي الروهينغا كما وزعت في تلك المرحلة أكثر من 1600 طرد غذائي شمل العديد من الأسر المتضررة والمنكوبة.

وكشف أن الجمعية وقعت عقودا لبناء 1000 منزل خشبي بشكل فوري وقد بات بحكم المؤكد تسليم هذه البيوت إلى مستحقيها في غضون الأسابيع القليلة القادمة وستشمل البيوت تجهيزها بالمستلزمات الأولية والفرش اللازم لتسهيل حياتهم وجعلها أكثر يسرا مؤكدا أن الجمعية لديها الكثير من الخطط لإعانة المتضررين المسلمين من إخواننا الروهنغيين منوها بأن الجمعية تخطط لتوفير 5000 منزل للأسر المتضررة.

من جهة أخرى أفاد العون بأن الجمعية تستقبل التبرعات لصالح مشروع السلال الغذائية لإطعام المتضررين من الشعب البورمي المسلم وتبرعاتهم لصالح تجهيز قوافل طبية مجهزة بالأطباء والممرضين للتجول بين اللاجئين وتقديم الخدمات الطبية لهم.