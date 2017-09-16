وزعت الجمعية الطبية العراقية الموحدة للإغاثة والتنمية في إطار حملة «تراحم» مساعدات إنسانية للأسر العائدة الى مدينة الموصل.

وقال رئيس الجمعية احمد الهيتي ان المساعدات تضمنت توزيع 1500 حصة مكونة من مدفأة نفطية وبطانيــة على الأسر العائــدة لمناطقهم في حي العامل بالجانب الأيمن لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وبين ان المساعدات قدمت بتمويل من بيت الزكاة وبتبرع من خالد عبدالعزيز البريكان وبإشراف خلية إدارة الأزمات المدنية في مكتب رئيس الوزراء العراقي وسفارة الكويت في العراق.

وكانت الكويت أطلقت مؤخرا برنامجا عاجلا لدعم القطاع الصحي في عدد من المحافظات العراقية، فضلا عن برامج أخرى لبناء المدارس وتوزيع المساعدات الإنسانية على النازحين.