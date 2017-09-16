ستقيم مكتبة الكويت الوطنية بالتعاون مع سفارة جمهورية هنغاريا لدى الكويت المعرض الثقافي الهنغاري في مبنى المكتبة الوطنية بحضور وزير الدولة للشؤون الثقافية بجمهورية هنغاريا والامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وذلك خلال الفترة من 11 حتى 19 اكتوبر المقبل.
ويشتمل المعرض على مطبوعات وكتب تاريخية قيّمة واخرى حديثة ومعرض للصور الفوتوغرافية وعروض سينمائية تتناول جوانب الحياة والتاريخ والثقافة والفنون في جمهورية هنغاريا. وبهذه المناسبة، أهدت وزارة الثقافة الهنغارية ممثلة بسفيرها لدى الكويت 100 كتاب متنوعة في عناوينها وموضوعاتها لمكتبة الكويت الوطنية.