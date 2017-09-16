«كانت مفاجأة لطيفة وسارة بالتأكيد»

هذا ما تقوله المغنية السابقة فيكتوريا بيكام، بعد أن تلقت باقة زهور من زوجها لاعب كرة القدم سابقا ديفيد بيكام، معبرا بها عن تقديره لها لما تبذله من جهود كبيرة في عالم الأزياء الذي تحولت إليه.