بشرى شعبان

كشف نائب المدير العام للقطاع التعليمي في هيئة ذوي الإعاقة ماجد الصالح ان الهيئة متمثلة في فرق المتابعة والتدقيق على المدارس ودور الحضانة واللجان المختصة تركز على متابعة استعدادات المؤسسات التعليمية الخاصة بذوي الإعاقة للعام الدراسي الجديد.

واوضح في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان فريق التدقيق والمتابعة باشر عمله بالزيارات الميدانية على المؤسسات التعليمية منذ بداية الشهر الجاري للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمعايير خاصة للمؤسسات التي رفع بشانها تقارير من قبل اللجنة للتأكد من تعديل أوضاعها وتوافقها مع الشروط والمعايير المعتمدة.

واكد ان الجولات التفتيشية مستمرة بشكل دائم والفرق واللجان تعمل دون كلل للتأكد من التزام كافة المؤسسات بالمعايير والضوابط المعتمدة

وبين الصالح ان اعداد الطلبة للبعثات الخارجية 15 طالبا 8 صعوبات تعليمية و7 إعاقات مختلفة منها حالة إعاقة حركية متوسطة التخصص هندسة مدنية، حالة إعاقة حركية شديدة تخصص هندسة معمارية، 3 حالات جسدية متوسطة هندسة كهربائية، حالة سمعية شديدة هندسة كيميائية، حالة جسدية شديدة هندسة بترول.

وبالنسبة للحالات الـ 8 فهي من صعوبات التعلم تخصص إدارة أعمال وعلاقات عامة.