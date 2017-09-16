أسامة أبوالسعود

أعلن رئيس تجمع المهندسين الكويتيين م.محمد بن خواش رفض التجمع لقرار تطبيق بصمة الدوام على العاملين في المواقع المختلفة.

وطالب بن خواش في تصريح لـ «الأنباء» بتوفير بصمة الدوام في المواقع الانشائية او إعفائهم من البصمة نهائيا لعدم تعطيل العمل وتوفير بيئة صحية للإنتاج للمهندس والفنيين والعمال.



وأشاد على ان تحديد الإنجاز يكون عن طريق إنتاجية الموظف وحجم ما يبذله من جهود لخدمة الوطن في اي موقع وليس عن طريق البصمة والدوام فقط.



وشدد بن خواش على القول «لسنا دعاة تسيب او إهمال في العمل ولكننا نسعى لتحسين إنتاجية الموظف وخاصة في المواقع خارج الدوام».



واعلن في ختام تصريحاته ان تجمع المهـندسين الكـويتـين بصـدد إقـامة ندوة جماهيرية لمنـاقشـة هــذا الامر وايصال صوت المهندس للمسؤولين لوأد هذا التعقيد الاداري المزمع تطبيقه في مطلع اكتوبر المقبل.



واشار الى ان الندوة ستقـام مسـاء اليـوم السبت في ديوانية م.العويد الـعتيبي بمنطقـة خيطان قطعـة 5 شـارع عبدالرحمن بن عـوف منزل 38 الساعة 8 مساء بحضور عدد من نواب الامة والمختصين والمعنيين بالأمر.