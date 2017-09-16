شرم الشيخ - هناء السيد

اختتمت فعاليات مؤتمر «مصر باب الوصل» الذي عقد خلال الفترة من 13 ـ 15 سبتمبر الجاري، بحضور ورئاسة رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب الشيخة حصة السعد، وم. أسامة كمال وزير البترول الأسبق، ووفد من الاتحاد الكويتي لصاحبات الأعمال والمهن والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهن: شعاع القصيبي، وأسيل المزيد، وشروق سالمين، وفاطمة أمير، فضلا عن عدد كبير من المستثمرين العرب.

وقالت الشيخة د. حصة السعد انها تثق في القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفي دور الشباب المصري الذي يمثل غالبية الشعب المصري بعدد 28 مليون نسمة، أي ما يعادل 31% من حجم السكان وهي أعلى النسب العالمية.

وأضافت أن الشباب هم طاقة العمل والإنتاج والتنمية، والحكومة المصرية فطنت لهذا الكنز وبدأت في تأهيل الكوادر الشابة وتجهيزها للقيادة. مشيدة بدور الرئيس السيسي في رعايته للمؤتمرات الخاصة بالشباب صانعي المستقبل بآمالهم وطموحاتهم وأعمالهم التي تنمو وتزدهر، مؤكدة أن الشباب المصري قوة اقتصادية هائلة ينقصها الدعم والمساندة، وهنا يأتي دور أصحاب الخبرات ورؤوس الأموال في إعداد جيل جديد من بناة الأوطان.

ولفتت السعد الى أن المؤتمر استهدف جذب الاستثمارات العربية، وبحث الفرص المتاحة لدعم أنشطة وأفكار شباب الأعمال والتعاون معهم لتنفيذ طموحاتهم على أرض الواقع، مشيرة إلى دور المجلس في مساندة مصر في ظل حزمة من إصلاحاتها الاقتصادية لتصحيح المسار الاقتصادي.