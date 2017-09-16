أكد رئيس الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه (حفاظ) م. أحمد المرشد ان الكويت منارة عالمية للعمل الخيري والإنساني. وقال في تصريح صحافي بمناسبة الذكرى الثالثة لتسمية الأمم المتحدة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد - قائدا إنسانيا ان صاحب السمو يستحق هذا اللقب بجدارة ومسيرة سموه في هذا السياق حافلة بالشواهد وتؤكدها الاحداث كل يوم، مؤكدا أن هذا الحدث المهم كان انطلاقة جديدة للعمل الخيري والإنساني الكويتي، وأنه يسهم بشكل فعال في التعريف بتاريخ الكويت في مجال العمل الخيري، كما يفتح آفاقا جديدة للنهوض به بشكل مؤسسي ومدروس.



وأضاف المرشد أن الكويت حلت في مركز متميز عالما في مجال العمل الخيري وأن ذلك توج بتكريم الأمم المتحدة لسمو الأمير (قائد العمل الإنساني) تقديرا لجهود سموه واسهاماته الكريمة، ليصبح هذا التكريم وساما على صدر كل أبناء الكويت الذين يتوارثون حب العمل الخيري والإنساني. وأشاد م. المرشد بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن والتي أدت إلى صدور قرار بإدخال العمل الخيري والتطوعي والإنساني كمادة تربوية في مناهج التعليم، تدرس للطلبة في المدارس.