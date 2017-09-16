أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ضرورة تعميم تجربة جمعية المهندسين على جميع المهن الأخرى مثل جمعيات المحاسبين والصيدلة والأطباء وعدد من جمعيات النفع العام التخصصية، مؤكدا أهمية ما أعلنته جمعية المهندسين من ضرورة إطلاق موقع إلكتروني والكشف من خلاله على جميع من يتقدم لأي وظيفة في الكويت بمراجعة شهادته ومؤهلاته التي يحملها بهدف القضاء على الشهادات المزورة والشهادات غير المعتمدة، وذلك توافقا مع ما تقوم به وزارة التعليم العالي في اعتماد شهادات المواطنين الكويتيين قبل التوظيف في أجهزة الدولة المختلفة، فمن الأولى التدقيق على شهادات العمالة الوافدة من خارج البلاد تحاشيا لألا يقع أي خطر لا تحمد عقباه من مزاولتهم لأعمالهم في الكويت.

وأشار المجدلي الى ان البرنامج قام بإعداد مذكرة تفاهم وتعاون مع جميع المهندسين منذ فترة طويلة وتم تحقيق العديد من الإنجازات على كل الأصعدة لتدريب وتأهيل وتوظيف العديد من المهندسين. جاء ذلك خلال اجتماع تم صباح أمس بين جمعية المهندسين وبرنامج إعادة الهيكلة في مقر البرنامج بحضور رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل وبحضور عدد من اعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وبعد انتهاء الاجتماع قال العتل انه ثمن جهود فوزي المجدلي لدعم مبادرات جمعية المهندسين وبرنامج «المهندسون قادة المستقبل» الذي تقوم به الجمعية لتوظيف المهندسين لتوظيفهم بالقطاع الخاص، وتزامنا مع رؤية كويت جديدة عام 2035، وكذلك تفعيل الشراكة بيننا وبين مؤسسات الدولة المختلفة، ومنها برنامج إعادة الهيكلة الذين كانوا سباقين في التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمشاريع المستقبلية، والتي سترى النور قريبا من خلال توظيف المهندسين حديثي التخرج في المؤسسات الخاصة في العقود الحكومية.