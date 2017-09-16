عادل الشنان

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية م.أحمد الجسار عن استقبال عدد 362 مواطنة حتى يوم الخميس الماضي راغبات في التقدم للعمل مرافقة طلبة في وزارة التربية بعد إعلان الديوان عن 2000 فرصة وظيفية في وزارة التربية لحملة الشهادة المتوسطة من المواطنات.

وأكد انه يتابع سير آلية عمل اللجان لإنجاز الإجراءات اللازمة لترشيح المستوفيات لشروط شغل هذه الوظيفة، مشيرا الى ان الديوان مستمر في تلقي الطلبات حتى استيفاء العدد المطلوب والمقدر بـ 2000 وظيفة لمرافقة ومراقبة الطلبة في بداية ونهاية اليوم الدراسي وفي الباصات المدرسية ‏للمراحل التعليمية (رياض الأطفال والابتدائي بنين وبنات بالنسبة للمدارس التي يعمل بها بنات) (متوسط وثانوي بنات) شريطة ‏أن تكون المتقدمة كويتية الجنسية ومسجلة في نظام التوظيف المركزي ‏بديوان الخدمة المدنية ‏من حملة الشهادة المتوسطة ‏وألا يقل عمر المتقدمة عن 30 عاما ‏مع الالتزام بمركز العمل الذي يتم تحديده من قبل وزارة التربية لمدة 5 سنوات على الأقل دون طلب تغييره، ‏وأن يتم توقيع إقرار وتعهد بالالتزام بالعمل طيلة الفترة المتفق عليها ‏من قبل المتقدمة او من لديه توكيل رسمي عنها.