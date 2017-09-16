قدمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة عرضا عن التجربة الكويتية في الاستخدام المستدام للأراضي في البلاد من عام 1995 وذلك في محاضرة ضمن المؤتمر الـ 13 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي تستضيفه الصين حاليا.

ونقل بيان صحافي للجمعية عن عضو لجنة حماية الحياة الفطرية لديها د. رأفت ميساك قوله إن المحاضرة تناولت بعض نقاط التحول الإيجابي في استخدام الأراضي منها تقليص مساحة الأراضي المخصصة للرعي من قرابة 75% في البلاد عام 1995 إلى قرابة 51% عام 2015.

وأضاف ميساك وهو عضو اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر أنه تم توجيه دعوة للجمعية الكويتية لحماية البيئة لحضور فعاليات منتدى الاستخدام المستدام للأراضي والمشاركة في إدارة إحدى الجلسات بالمنتدى ضمن وفد الكويت المشارك في المؤتمر آنف الذكر برئاسة الشيخ عبدالله الأحمد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة.

وأوضح أن جمعية حماية البيئة سجلت حضورا قويا خلال إدارتها إحدى الجلسات النقاشية للمنتدى المقام على هامش المؤتمر فضلا عن مشاركتها بالمناقشات والمداولات العلمية في جميع جلسات المنتدى الذي تضمن برنامج يومه الأول جلستين علميتين تناولت الأولى موضوع (اقتصادات الصحارى) وشملت مناقشة التقنيات المتطورة لمكافحة التصحر فضلا عن الاستخدام المستدام للأراضي.

وذكر أن الجلسة الثانية حفلت باستراتيجيات إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، مشيرا إلى أن برنامج اليوم الثاني تضمن جلستي عمل تناولتا (الاقتصاد الأخضر لطريق الحرير) و(التعرف على تحديات تدهور الأراضي والتنوع البيولوجي).

وبين أن المنتدى حظي بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين من منظمات الأمم المتحدة منها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وبعض المراكز البحثية الصينية وممثلو عدد كبير من الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف الـ 13.