الكويت تأتي في المرتبة الأولى خليجياً في مجال الاستثمار بالعقارات في تركيا

وزير الاقتصاد التركي: الكويت نافذة تركيا إلى منطقة الخليج وتركيا نافذة الكويت لأوروبا

نسعى إلى أن تحتل تركيا المرتبة الثانية من بين الدول الأسرع نمواً خلال المرحلة المقبلة

دعا وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان الشركات التركية للاستثمار في الكويت، التي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الأتراك والمساهمة في مشروعات التنمية المطروحة ضمن خطتها للتحول إلى مركز مالي وتجاري واقليمي.

جاء ذلك في كلمة الروضان أمس أمام اجتماع المنتدى الاقتصادي التركي المنعقد في مدينة اسطنبول، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في كلا البلدين.

وأعرب الروضان عن أمله وتطلعه بأن تشهد العلاقة بين البلدين مزيدا من التطور والشراكة على المستويات كافة، مشيرا الى ان تركيا تمتلك الموقع الأكبر في خارطة التقدم والتطور والبلاد التي يشهد لها الجميع بصلابة اقتصادها ومتانته.

وقال ان العالم يعيش حالة من الاضطراب الأمني حيث عانت تركيا وبكل أسف من هذا الاضطراب وتعرضت لحوادث عديدة لم تستطع النيل من ارادة الشعب التركي، الذي التف حول وطنه ومؤسساته الدستورية بكل ما أوتي من ارث مليء بالمجد والمواقف الخالدة.

وأضاف الروضان أنه من مقتضيات هذه الحالة التي يعيشها العالم في كل أصقاعه تتحتم على الاقتصاديات الكبيرة ان تقوي استقرار الأوطان عبر مد جسور الاقتصاد ونجاح الاستثمارات وعقود الشراكة.

وأوضح أنه «ما يبعث في نفوسنا اطمئنانا كبيرا وارتياحا مميزا ان الكويت ترتبط بجمهورية تركيا بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة وقنوات الاستثمار المتاحة التي نتطلع لاستمرارها في المجالات التجارية والاقتصادية كافة بين البلدين الصديقين، مؤكدا ان ما يدلل على متانة هذه العلاقات الاقتصادية ارتفاع حجم التبادل التجاري بين بلدينا الى 1.287 مليار دولار في عام 2016، ووصلت قيمة حجم الصادرات التركية إلى الكويت 431 مليون دولار فيما بلغت قيمة الواردات 856 مليون دولار.

ولفت الى ان عدد الشركات الاستثمارية ذات رأس المال الكويتي في تركيا بلغ 280 شركة اضافة إلى 388 فرعا لبنك (كويت ترك) الذي يمتلك بيت التمويل الكويتي نسبة 62.24% من اسهمه إلى جانب امتلاك بنك برقان اسهما في احد البنوك التركية.

وبين ان عدد المواطنين الكويتيين الذين زاروا تركيا 180 ألف سائح في العام الماضي و95 ألف شخص في النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف ان الكويت تأتي في المرتبة الأولى في مجال الاستثمارات بالعقارات في تركيا على مستوى دول الخليج حيث يتملك الكويتيون اكثر من ستة آلاف عقار منها 1640 عقارا تم شراؤها في العام الماضي.

وفي المقابل، قال الروضان ان تركيا حلت في المركز الـ 14 في ترتيب الدول بالنسبة إلى حجم الواردات إلى الكويت في الربع الثالث من 2016 مسجلة نحو 120 مليون دولار، في حين جاءت تركيا بالمرتبة الـ 15 من بين اهم الدول المصدر اليها بنحو 19 مليون دولار.

وأشار إلى مساهمة الشركات التركية في تنفيذ مشاريع بالكويت والتي تبلغ 30 مشروعا تنفذها بما فيها مشروع تطوير مطار الكويت الدولي الذي تنفذه شركة (ليماك) التركية للانشاءات بقيمة تبلغ نحو 6.3 مليارات دولار يقابلها نحو 1.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في تركيا.

وأعرب الوزير الروضان عن اعتقاده بأن المستويات الحالية للتبادل التجاري لا ترقى إلى مستوى الطموحات المعقودة على علاقات الكويت بدولة بحجم ومستوى تركيا، مقارنة بما يمتلكه البلدان من قدرات تخول لهما مضاعفته بشكل سريع متطلعا إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري في ظل الركائز الاقتصادية المتنوعة التي تجمعهما.

من جانبه، أكد زبيكجي أن العلاقات التركية- الكويتية شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة خاصة في المجالات الاقتصادية.

وقال ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيقوم بزيارة قريبة الى الكويت مقابل انتظار زيارة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى تركيا.

واعتبر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي ان زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى انقرة كانت مثمرة للغاية على جميع الأصعدة السياسة والاقتصادية.

وأعرب عن تمنياته بان يساهم المنتدى في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى انه تناول هذه المسألة بالتفصيل مع الوزير الروضان.

وأضاف انه ينبغي الأخذ في الاعتبار الجهود الذي يبذلها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تعزيز العلاقات بين البلدين وأيضا جهود الرئيس التركي لتقريب وجهات النظر بين البلدين في العديد من القضايا.

وأضاف: «نسعى إلى ان تحتل تركيا المرتبة الثانية من بين الدول الأسرع نموا خلال المرحلة المقبلة»، مشيرا الى ارتفاع الصادرات التركية إلى 170 مليار دولار.

وقال الوزير التركي ان الكويت تعتبر نافذة لتركيا إلى منطقة الخليج وأيضا تركيا نافذة للكويت لأوروبا، لافتا إلى وجود تعاون تركي- كويتي في مجال الزراعة والسياحة والسياحة العلاجية ومجالات اخرى.

وقال ان حجم التجارة بين البلدين وصل اخيرا الى 1.2 مليار دولار، مشيرا إلى انه لم يرتق بعد إلى المستوى المطلوب.

وأعرب عن أمله في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار ونصف المليار خلال نهاية العام الحالي، لافتا إلى العمل على تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.