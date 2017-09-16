عاطف رمضان

اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ان ثقة المواطن في حكومته تكان تكون معدومة. واضاف العبدالله انه يتحدث برأيه الشخصي وليس كونه وزيرا في الحكومة، انه منذ عقود وأي مشروع حكومي يتم التحدث عنه يواجه بالفشل لان المتلقي غير مستعد لذلك.

وضرب العبدالله مثالا على ذلك بجسر الجهراء الجديد الذي يوصل المواطن لمنطقة الجهراء في ١٨ دقيقة من قلب العاصمة مستدلا على ذلك بان البناء يحتاج إلى سنوات بينما الهدم يتم سريعا.

وقال في رده على سؤال عن دور المتحدث الرسمي للوزارات ان الدولة بها ٦٤ متحدثا رسميا لجميع مؤسساتها وانهم يقومون برصد واعداد التقارير لكنهم لا يردون على الشائعات كونها تحتاج الى امتلاك الحقيقة وان الشائعات التي تطلق في الكويت اضعاف الاخبار الصحيحة. وزاد قائلا : لذلك طالبت بعدم الرد على الشائعات.