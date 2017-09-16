البدوي : النواب اعربوا عن رغبتهم في تشكيل وفود من الكتل السياسية في البرلمان الأوربي لزيارة الكويت

اشاد عدد من النواب البارزين في الاتحاد الاوروبي بجهود دولة الكويت الرامية الى تحقيق الامن والسلام في المنطقة ومواقفها الانسانية تجاه جميع الدول التي تعاني الازمات والكوارث حول العالم.

جاء هذا الموقف خلال سلسلة من الاجتماعات التي عقدها سفيرنا لدى بلجيكا والاتحاد الاوروبي ولوكسمبورغ جاسم البديوي مع نواب من البرلمان الاوروبي في مدينة ستراسبورغ.

وقال السفير البديوي في تصريح، أمس الجمعة أنه عقد اجتماعات مع سبعة نواب وبحث معهم سبل تعزيز الروابط والتعاون بين دولة الكويت والبرلمان الاوروبي.

واوضح ان الهدف من هذه الاجتماعات هو "ايجاد الطرق والوسائل لتطوير العلاقات بين دولة الكويت والبرلمان الاوروبي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وايجاد الارضية المشتركة حول القضايا الاقليمية والدولية".

وذكر السفير البديوي ان النواب اكدوا خلال الاجتماعات اهمية الدور الذي تؤديه الكويت لمساعدة دول مثل سوريا واليمن والعراق بالاضافة الى العديد من الدول المحتاجة حول العالم.

واضاف ان النواب اشادوا بالعملية الديمقراطية في دولة الكويت وسجلها الخاص بحقوق الانسان ودستورها وحرية التعبير لمواطنيها.

وقال انه استعرض مع النواب العلاقات الممتازة بين دولة الكويت وجميع دول الاتحاد الاوروبي في العديد من المجالات لاسيما المجال السياسي والاقتصادي والعسكري والتعليمي بالاضافة الى مجال الطاقة.

واوضح ان النواب اعربوا عن رغبتهم في تشكيل وفود من الكتل السياسية في البرلمان الاوروبي للقيام بزيارات لدولة الكويت من اجل عقد اجتماعات مع القيادة السياسية والمسؤولين الحكوميين ونواب البرلمان الكويتي من اجل تطوير العلاقات الكويتية - الاوروبية.

ووصف الاجتماعات التي عقدها مع نواب البرلمان الاوروبي بانها "ايجابية وتمهد لارضية خصبة لتطوير العلاقات الثنائية".

يذكر ان النواب الذين اجتمع بهم السفير البديوي ينتمون الى اكبر الكتل السياسية في البرلمان الاوروبي بما فيها كتلة حزب الشعب الاوروبي وكتلة الاشتراكيين والديمقراطيين والكتلة الليبرالية وكتلة المحافظين والاصلاحيين الاوروبيين.