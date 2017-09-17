تعيين 90 موظفاً جديداً من الكفاءات الكويتية الشابة أعلن نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف استئناف الأعمال الانشائية بمشروع انشاء مبنى المقر الرئيسي الجديد للبنك في منطقة جنوب السرة، بعد تقييم الأضرار والخسائر الناجمة عن الحريق الذي نشب بالموقع في 23 من يونيو الماضي من قبل شركة عالمية متخصصة.

وقام المضف بجولة تفقدية مع الفريق الفني للبنك في الموقع بعد أن تم استئناف العمل فيه بعد الحريق الذي نشب وعقد اجتماع مع كل من مدير المشروع والمقاول والاستشاري ونتج عن ذلك أن العمل في المشروع سيتم وفق خطة محددة وآلية عمل مدروسة بدقة، وحسب جداول زمنية منضبطة ومتفق عليها لاستكمال المشروع، موضحا أن المبنى سيتم افتتاحه في 2020 متأخرا ستة أشهر فقط عن الموعد الأصلي جراء الأضرار الناجمة عن الحريق، حيث تم استئناف العمل في مبنى مواقف السيارات التابع للمشروع بعد نشوب الحريق بثلاثة أسابيع، وشرع العمل في مشروع مبنى البنك الرئيسي بعد 6 أسابيع من نشوب الحريق.

وجدد المضف التأكيد على أن الحريق لم تترتب عليه أي أوامر تغييرية بالمشروع، مشيرا إلى أن شركة التأمين ستتولى تعويض الخسائر، ولن يتكبد المال العام أي كلفة مالية.

من جهة أخرى، أعلن بنك الائتمان عن تعيين 90 موظفا جديدا من الكفاءات الكويتية الشابة بتخصصات متعدده وهي الهندسه الصناعيه والهندسة المدنية، وهندسة الكمبيوتر ونظم المعلومات والحقوق والمحاسبة والتمويل والإدارة والتسويق والاعلام بموجب متطلبات العمل واحتياجاته في السنة المالية الحالية، ويباشرون عملهم صباح اليوم الاحد 17/9/2017، وخصوصا ان البنك امام تحديات كبيرة امام السياسة الاسكانية في التوزيعات الكبيرة في الوقت الحالي.

وأوضح مدير البنك أن التعيينات الجديدة تستهدف تلبية احتياجات الادارات والأفرع، لمواجهة ضغوط وأعباء العمل المتزايدة، لاسيما مع توسعة بعض الفروع وافتتاح المزيد من مراكز الخدمة وفي سياق المساعي الدائمة لضخ الدماء الشابة والواعدة في ادارات البنك المختلفة، وضمن التزامه بدعم وتعزيز دور العمالة الوطنية وتمكينها وفتح آفاق العمل والانجاز أمامها.

وقال: إن ادارة البنك تحرص دائما على صقل مهارات الشباب وتنمية خبراتهم واستثمار طاقاتهم، واتاحة المجال للمتميزين والجادين منهم لشغل المناصب القيادية في مختلف الادارات والأفرع.