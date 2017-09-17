فرج ناصر

ضمن جهود وزارة الأشغال العامة لتسهيل حركة المرور بالطرق من خلال الافتتاحات الجزئية بمشاريع قطاع هندسة الطرق وضمن الأعمال الجارية بمشروع تطوير طريق الجهراء العقد 166 تم التجهيز لافتتاح طريق 602 (طريق المستشفيات) لربط طريق الجهراء مع شارع جمال عبد الناصر وذلك مساء امس بعد التنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وستكون بداية هذا الطريق من الدوار تحت جسر الجهراء والواقع بين الإدارة العامة للمرور وأكاديمية سعد العبدالله.

ويهدف افتتاح هذا الطريق الى تسهيل الحركة المرورية للزائرين والعاملين بمنطقة المستشفيات وكذلك طلبة وأعضاء تدريس جامعة الكويت بالشويخ وخصوصا للسيارات القادمة من الطريق الدائري الرابع او الخامس الى دوار الأمم المتحدة ومنه الى طريق الجهراء باتجاه مدينة الكويت ثم يسارا بطريق المستشفيات الى شارع جمال عبدالناصر.