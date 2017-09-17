نظم فريق الغوص بالمبرة التطوعية البيئية أمس حملة لتنظيف شاطئ السلام في منطقة الشويخ ضمن فعاليات الحملة العالمية لتنظيف الشواطئ والبحار بالتعاون مع منظمة حماية المحيطات العالمية.

وقال رئيس الفريق وليد الفاضل لـ«كونا» إن هذه الحملة تندرج ضمن المسؤولية المجتمعية بشأن ضرورة حفظ الشواطئ من أي مخلفات ضارة بالبيئة البحرية وكائناتها.

وأضاف الفاضل أن متطوعين شاركوا في هذه الحملة من مختلف الجهات أبرزها المجموعة الفلبينية المتحدة للاصلاح والكشافة الأميركية للشباب بدعم ومساندة من بلدية الكويت.

وأوضح أن حملات تنظيف الشواطئ التي ينظمها فريق الغوص الكويتي بدأت العمل نظرا لاعتدال الأحوال الجوية وانخفاض درجات حرارة الجو بهدف رفع المخلفات الضارة عن البيئة البحرية ومشاركة المجتمع المدني والمتطوعين في هذه الحملات لزيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع.

وذكر أن فريق الغوص يسعى إلى الاهتمام بحماية وتأهيل مناطق مهمة في البيئة البحرية الكويتية أبرزها مواقع الشعاب المرجانية والجزر وجون الكويت وينجز الفريق مشاريع عديدة في حماية هذه المواقع البحرية المهمة.

وثمن التعاون الكبير بين فريق الغوص الكويتي ومنظمات عالمية تعمل لتحقيق الأهداف ذاتها ومن أبرزها منظمة حماية المحيطات العالمية حيث وقع الفريق بروتوكول تعاون معها قبل عامين.

من جانبها قالت منسقة الحملة بشاير الزايد لـ«كونا» إن هذه الحملات تهدف إلى رفع المخلفات عن الشواطئ والبحار لاسيما أن هذه الشواطئ تعاني إجهادا كبيرا نظرا إلى وجود أعداد كبيرة من المخلفات البلاستيكية وغيرها تؤثر على البيئة البحرية بشكل كبير ما يتطلب السعي المشترك إلى رفعها.

وأعربت الزايد عن جزيل الشكر لجميع المشاركين في حملة تنظيف شاطئ السلام في الشويخ من المجموعة الفلبينية المتحدة للاصلاح والكشافة الأميركية للشباب والشكر الموصول للبلدية.

وتعنى «حماية المحيطات العالمية» وهي منظمة عالمية غير ربحية ومقرها العاصمة الأميركية واشنطن بحماية البيئة البحرية وتوعية النشء بأهمية المحافظة عليها. وتدعو المنظمة كل عام في مثل هذه الفترة إلى تنفيذ حملات تنظيف للسواحل بمشاركة الآلاف من منتسبي المنظمة ويقومون برفع آلاف الاطنان من المخلفات الضارة للبيئة البحرية والساحلية.