محمد راتب

أعلن رئيس جمعية الوفرة الزراعية التعاونية المعين عقل حربي السعدي انه سيتم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وذلك الخميس 28 الجاري في مقر ديوان المزارعين بمنطقة الوفرة ق 3.

جاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العمومية لجمعية الوفرة الزراعية التعاونية ميزانية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، بعد الاطلاع على المركزين المالي والإداري، بحضور ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية.

واستعرض السعدي ابرز ما قام به مجلس الإدارة المعين منذ تسلمه زمام الأمور، حيث افصح انه لأول مرة في عهد الجمعية يتم ربط جميع الأسواق المركزية والفروع والمخازن آليا، بالاضافة إلى استخدام احدث اجهزة (PDA) التي تساعد في الجرد الالي، وعلاوة على ذلك تم تطوير منظومة المحاسبة والمشتريات والشؤون الإدارية.

وبين أنه تم افتتاح سوق البر للمرة الثالثة، بالاضافة إلى اعادة هيكلة الوظائف التنفيذية الإدارية بما يحقق الهدف المنشود لمجلس الإدارة، وكذلك تم تطوير الدورة المستندية واعتماد آلية جديدة لصرف مستحقات الموردين، مشيرا إلى أنه تم ايقاف جميع العقود المخالفة، ووقف صرف البدل النقدي لمخصصات الاجازة والسلف للعاملين.

وأضاف انه منذ اللحظة الأولى الذي تم تكلفينا بتسلم زمام أمور الجمعية عملنا على تطبيق القرارات الوزارية والتعاميم الإدارية من أبرزها، تطبيق الكادر المالي الموحد الصادر من وزارة الشؤون، وإيقاف الشركات الوسيطة، وتنفيذ الشراء المباشر للخضار والفاكهة من المنافذ المعتمدة من قبل الوزارة إلى جانب تقنين أوجه المصروفات العامة.

وأشاد السعدي بدور ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية في تسهيل جميع الإجراء للمساهمين في عملية التدقيق قبل الدخول لاجتماع الجمعية العمومية، ودور الإدارة التنفيذية في تجهيز وتنظيم الجمعية العمومية وتوفير جميع المستلزمات لها.