عبدالكريم العبدالله

منعت لجنة التراخيص الطبية البيطرية التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الترخيص لأي صيدلاني للعمل بأي صيدلية او مستودع لبيع الأدوية البيطرية.

وذكر مصادر ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية خاطبت وزارة الصحة بهذا الشأن لمنع إصدار اي تراخيص خاصة بهذا الشأن، وذلك تطبيقا لشروط الهيئة.

وبينت المصادر ان لجنة التراخيص الطبية البيطرية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أصدرت هذه التوصية في آخر اجتماع عقد لها، وتم تعميم هذه التوصية لتطبيقها على جميع الجهات المعنية بالدولة.