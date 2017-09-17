وقع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مذكرة تفاهم مع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت باعتباره الممثل الشرعي لاتحادات الطلبة الكويتيين داخل وخارج الكويت بهدف تعزيز التعاون المشترك لتطوير الطلبة من خلال تسهيل الخدمات المقدمة لهم وصولا إلى الارتقاء بالطلبة والخريجين الكويتيين ورفع مستوى الوعي الوظيفي لديهم، حيث يتم تخريج آلاف الطلبة من جامعات وكليات الكويت الحكومية والخاصة، وكذلك التعليم التطبيقي وتخريج آلاف الكويتيين من الجامعات المصرية والأردنية والأوروبية، وهذا الكم الهائل يجب أن يتم وضع خطة استراتيجية شاملة لتعيينه في مؤسسات القطاع الخاص.

وأكد أمين عام البرنامج فوزي المجدلي أن البرنامج رحب بتقديم ومشاركة ودعوة الاتحاد في الفعاليات المنظمة من قبل البرنامج داخل وخارج الكويت من ندوات ومحاضرات ومعارض وكذلك التنسيق معه بشأن تقديم حملة إعلامية توعوية لتسويق برنامج الإرشاد الوظيفي والتعريف بخدمات الاتحاد بشكل عام بين الطلبة وتقديم خدمات الإرشاد الوظيفي ونظام بروفايل الذي يقوم على تحليل شخصية الطالب ليوفر له بعد تخرجه الفرص الوظيفية الملائمة له ويساعد في تحديد المواهب وتنميتها واستخدامها في مكانها المناسب لمستقبل وظيفي أفضل في القطاع الخاص، والتعاون مع الاتحاد بشأن حصر التخصصات الأكثر طلبا في احتياجات سوق العمل لدعم التوجه لتنفيذ المشاريع بين الطرفين، وكذلك توجيه الدعوة للبرنامج كلما أمكن ذلك للانضمام والمشاركة والحضور في اجتماعات اللجان والفرق العمل المتخصصة التي يشكلها الاتحاد فيما يخص قطاع الشباب عموما وقطاع الطلبة على وجه الخصوص.

وأشار المجدلي إلى أن البرنامج سيقوم بالتنسيق مع فروع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الداخل والخارج لتسهيل مهمة مشاركة البرنامج فيها وعرض برامجه وإقامة فعالياته وتزويد البرنامج بقوائم خاصة بالطلبة المتميزين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص للدخول ضمن برنامج بروفايل لقياس الشخصية الوظيفية وكذلك مساهمة الاتحاد في نشر ثقافة العمل بالقطاع الخاص ومميزاته من خلال تنظيم ندوات تعريفية كلما أمكن ذلك ويتم من خلالها عرض برنامج بروفايل على الطلبة وتقديم شرح مبسط عنه وتقديم تصورات للفعاليات والبرامج والأنشطة التي من شأنها التعريف ببرنامج بروفايل من مؤتمرات وندوات وورش عمل وعرضها على البرنامج لبحث سب وآليات تنفيذها بالتعاون بين الطرفين.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين البرنامج واتحاد الكلية من ممثلي الطرفين تقوم بالتنسيق لتنفيذ أحكام هذه المذكرة واتخاذ كل ما يلزم لتفعيل النصوص الواردة فيها وتذليل العقبات والإشكاليات التي قد تواجه تنفيذها والاتفاق على الأمور التفصيلية المتعلقة بالمذكرة وكل ما تراه مناسبا لدعم العمالة الوطنية وحثها على العمل في القطاع الخاص.

وسترفع اللجنة المشتركة تقريرا دوريا كل شهر للأمين العام لبرنامج إعادة الهيكلة ورئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت، يتضمن ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذا لأحكام هذه المذكرة وتحديات تطبيقها وأهم الحلول والمقترحات ووضع التوصيات المناسبة وبرنامج العمل خلال الفترة المقبلة.