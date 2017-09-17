أصدر أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي تعميما إداريا لجميع الموظفين أيا كانت وظائفهم الإشرافية أو المصنفة أو مدة خدمتهم بشأن إثبات الحضور والانصراف.

وتضمن إلغاء إعفاء البصمة لأي من الموظفين بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2017 المتضمن عدم جواز إلغاء البصمة لأي جهة حكومية.

وأشار التعميم على اقتصار الإعفاء من البصمة على الموظفين من ذوي الإعاقة الشديدة أو الذهنية أو المتوسطة بشرط تقديم شهادة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بما يفيد عدم تمكنهم من البصمة، مشددا على ضرورة التزام جميع الموظفين من الفئات التي كانت معفاة من البصمة لإثبات الحضور والانصراف ومراجعة إدارة الشؤون الادارية بالبرنامج لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفعيل النظام لكل منهم. علما بأنه سيتم تفعيل نظام البصمة على جميع الموظفين اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل.