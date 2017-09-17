دارين العلي

أدى الضباب الكثيف فجر أمس في منطقة الخيران إلى التأثير على الخطوط الهوائية الكهربائية التي تغذي منطقة الخيران ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منتزه الخيران في تمام الساعة الرابعة فجرا واستمر الانقطاع حتى الساعة التاسعة صباحا.

مصادر مطلعة في الوزارة قالت: إن الضباب الكثيف من الممكن ان يؤثر على الخطوط الهوائية المعرضة للظروف المناخية بمختلف تقلباتها والخارجة عن إرادة الوزارة، لافتة إلى أن الوزارة قامت بما يلزم لإعادة التيار في اسرع وقت ممكن.

وكان مرتادو المنتزه قد ابدوا استياءهم الشديد لعدم وجود مولدات كهربائية احتياطية لتشغيل المنتزه، لاسيما مع وجود عدد كبير من الزوار يوميا للمنتزه، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الصيف.

وردا على ذلك أكدت المصادر أن الوزارة غير مسؤولة عن وضع مولدات احتياطية في أي من الجهات وان أي جهة تعمد إلى توفير محولات بديلة تعمل تلقائيا او يدويا أثناء حصول أي انقطاع في الشبكة المغذية لها، لافتا إلى ان الوزارة تتحمل مسؤولية توفير مولدات ديزل لإعادة التيار إلى الأماكن المتضررة في حال تأخير عمليات الإصلاح لأكثر من ساعتين وفق أسباب العطل.