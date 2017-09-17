محمد راتب

أكد وزير الأوقاف ووزير البلدية محمد الجبري أن يد المحاسبة ستعاقب وستطول جميع المقصرين في العقد المتعلق بمشروع الطرق السريعة وإخفاقاته، مشددا على أنه يجب أن تنسى بعض الشركات المتعثرة العهد السابق الذي دأب على المحاباة والمجاملات في التعامل مع الشركات.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومقاولي الزراعات التجميلية والذي تم التطرق فيه إلى الأوضاع المتدهورة في مشروع الطرق السريعة حيث عرضت الهيئة الإجراءات التعاقدية المتخذة ضد المقاول المتقاعس والإجراءات المزمع استكمالها في هذا الخصوص بحيث تضمن الهيئة حقوقها وتحميل المقاول جميع الإتلافات وتعويض الهيئة عن إخفاقاته التعاقدية.

من جهة أخرى، تم الاتفاق مع الشركات المتعاقد معها على تفعيل فرق الطوارئ والاستعانة بها في صيانة مشروع الطرق السريعة من إزالة النباتات الميتة ونقلها إلى المواقع المخصصة للتخلص منها وصيانه النباتات وإزالة الأفرع الناشفة وأعمال النظافة للمواقع.

وكانت فرق الطوارئ بدأت أعمالها السبت الماضي بواقع 800 عامل مع الآليات اللازمة لإنجاز الأعمال وأبدت الشركات كامل استعدادها للتعاون من منطلق الواجب الوطني لخدمة الكويت.