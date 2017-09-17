أسامة أبوالسعود

دعا رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت محمد الهاجري مؤسسة البترول الكويتية إلى سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح نقابة العاملين بشركة نفط الكويت والتي أيدت العديد من الحقوق التي سبق وعطلتها قرارات إدارية وكانت سببا رئيسيا في فزع العمال وتنظيم أضخم إضراب في تاريخ البلاد.

وثمن الهاجري في تصريح صحافي دور القضاء الكويتي الشامخ والنزيه والذي يقف دائما سدا منيعا بأحكامه العادلة في وجه القرارات الإدارية بانتقاص حقوق ومكتسبات العمال عامة وعمال القطاع النفطي بشكل خاص وتعيد الحقوق لأصحابها بأحكام صححت تلك القرارات الإدارية الباطلة.

وقال إن مؤسسة البترول - مع الأسف الشديد - تحاول استفزاز العمال من جديد حيث تماطل في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح عمال النفط وفي مقدمتها هدايا سنوات الخدمة وهدية المتقاعدين والأثر الرجعي للتذاكر ومخصصات الدورات الخارجية وترصيد الإجازات.

وطالب الهاجري بصرف جميع الحقوق الصادر بها أحكام قضائية كاملة فورا وبأثر رجعي دون أي انتقاص، مؤكدا أن إعطاء حقوق العمال يجب ان يكون في صدارة اهتمام المؤسسة لأنهم المحرك الرئيسي للعمل والإنتاج، ومشددا على أن أي انتقاص لحقوق للعمال سيؤثر سلبا على إنتاجيتهم.

وحذر الهاجري في ختام تصريحاته مؤسسة البترول من أي تصعيد قد تلجأ إليه نقابة العاملين بشركة نفط الكويت للحصول على الحقوق التي أقرتها الاتفاقيات وثبتتها الأحكام القضائية ودعا مؤسسة البترول الكويتية إلى نزع فتيل أي أزمة أو احتقان وذلك عبر الالتزام بتطبيق منطوق الحكم كما هو وعدم تطبيقه بمزاجية.