مريم بندق

طالبت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ديوان الخدمة المدنية بإيجاد حل لأزمة الاختناقات المرورية بصفته الجهة المسؤولة عن تنظيم دوام العاملين بالوزارات والجهات الحكومية.

وقالت المصادر: ان الديوان بصفته الجهة المسؤولة رسميا عن تنظيم ساعات دوام الموظفين مطالب بإيجاد معالجة للازمة المرورية التي ستصبح اكثر اختناقا مع قرار تعميم تطبيق بصمة الحضور والانصراف على الجميع وبدء دوام طلبة الجامعة وجميع المراحل التعليمية اعتبارا من اليوم.

وأضافت المصادر قائلة: ان على الديوان إيجاد حل لحين انتهاء وزارة الأشغال من مشروعات الجسور وتوسعة الطرق، مشيرة الى ان إنجازها سيسهم مباشرة في انسيابية المرور، وخير مثال على ذلك الجسور التي تقام على طريق جمال عبد الناصر، والتي أسهم الافتتاح الجزئي لها في تحقيق مرونة على الطريق.

وتحفظت المصادر على تقسيم دوام الوزارات الى مجموعتين، صباحا ومساء، مشيرة الى ان هذا الحل ليس عمليا.

وأيدت المصادر تقسيم دوام الوزارات الى مجموعتين مثلما يحدث في شهر رمضان وإيجاد فاصل ساعة بين بداية دوام موظفي المجموعتين، وتاليا ساعة عند نهاية الدوام.

وأكدت أن إصدار مجلس الخدمة المدنية قرارا بتطبيق بصمة الحضور والانصراف على الجميع يحتاج الى إيجاد حل سريع للاختناقات المتوقعة.

هذا، ويطلع مجلس الوزراء في اجتماعه هذا الأسبوع على تقرير الهيئة العامة للرعاية السكنية حول الجداول الزمنية التفصيلية المحددة فيها آلية تشغيل الخدمات العامة في مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين ومراحل الإنجاز لضمان تشغيلها للمواطنين، وذلك بحسب تكليف المجلس للهيئة الأسبوع الماضي.