اسامة ابو السعود

وصف عضو مجلس الامة النائب علي الدقباسي قرار تطبيق نظام البصمة على المهندسين والمعلمين والمهن الفنية غير مدروس ويعرقل الإنجاز داعيا مجلس الخدمة المدنية الى إلغاء القرار والالتفات الى قضايا اهم ومنها معالجة ملف البطالة.

واشار الدقباسي الى ان القرار بشكل عام بعيد عن الواقع وان على مجلس الخدمة المدنية، باعتباره جهازا مشكلا من بعض الوزراء، تنظيم اجراءات العمل خصوصا ان هناك ترهلا في بعض الادارات الحكومية، وما يهمنا هو سير العمل والانجاز وليس وقت الحضور والانصراف، حيث ان هناك الكثير من الموظفين لهم طبييعة عمل خاصة.

وبدوره قال استاذ القانون د محمد العنزي من ندوة تجمع المهندسين الكويتيين ان هناك دراسة مصرية تؤكد إصابة الموظفين بالبصمة بامراض خطيرة ومنها الالتهاب الوبائي الكبدي والايدز.