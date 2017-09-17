twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email بالفيديو.. المواطن عبدالله الشطي يعود الى ارض الوطن الأحد 2017/9/17 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 984 A+ A- عبدالله الشطي أثناء وصوله الى المطار (احمد علي) عبدالله الشطي معانقا مستقبليه عدد من الأهل والأصدقاء بانتظار الشطي عبدالله الشطي محمولا على الأكتاف شكر من الشطي للجميع عبدالله الشطي محييا مستقبليه استقبال مميز للشطي من الأهل عاد أمس المواطن عبدالله الشطي إلى أرض الوطن من تركيا. وتوجه الشطي بالشكر لله تعالى، والى كل شخص تفاعل مع قضيته وفي مقدمتهم سفير الكويت لدى أنقرة غسان الواوي والى اعضاء السفارة ، وكذلك جميع النواب والمواطنين وللجنود المجهولين الذين وقفوا الى جانبه.