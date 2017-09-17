عاد أمس المواطن عبدالله الشطي إلى أرض الوطن من تركيا.

وتوجه الشطي بالشكر لله تعالى، والى كل شخص تفاعل مع قضيته وفي مقدمتهم سفير الكويت لدى أنقرة غسان الواوي والى اعضاء السفارة ، وكذلك جميع النواب والمواطنين وللجنود المجهولين الذين وقفوا الى جانبه.