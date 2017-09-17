المجتمع الدولي مطالب بالتعاون مع المنظمة الأممية لتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب

اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة تكتسب أهمية بالغة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة

نشكر الدول التي ساندتنا للفوز بعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للعامين المقبلين



وصل ممثل صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، والوفد المرافق له إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية اليوم، لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار (جى أف كندي) الدولي، المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة د.رشا الصباح، ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد احمد الفهد، والمستشار بالديوان الأميري محمد أبو الحسن، وعدد من كبراء المسؤولين بالديوان الأميري، وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم العبد الله، ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصورالعتيبي وأعضاء السفارة والمندوبية.

واعرب سموه في تصريح صحافي، عن تشرفه بتكليف صاحب السمو أمير البلاد بترؤس وفد دولة الكويت في اجتماعات الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تكتسب أهمية بالغة في ظل التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة والتي تتطلب تعاونا دوليا حثيثا وجهودا متواصلة لمعالجتها والحد من تداعياتها وأثارها.

وعبر سموه عن شكر دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا للدول الشقيقة والصديقة التي ساندت الكويت للفوز بعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة للعامين القادمين 2018 و 2019 ، مؤكدا عزم الكويت على مؤازرة جهد الأمم المتحدة من اجل تحقيق السلام والاستقرار في العالم ودعم جهود التنمية التي توفر الحياة الكريمة لمختلف الشعوب.

ودعا سموه المجتمع الدولي للتعاون مع المنظمة الدولية عبر مؤسساتها المختلفة لتنفيذ برامجها التي تهدف الى تعزيز الامن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتاكيد على التعايش السلمي بين كافة الشعوب والتواصل الثقافي وتحقيق التقدم والازدهار في العالم.

واكد سموه مواصلة الكويت مساندة الأمم المتحدة في مختلف المجالات ودعم جهودها الإنمائية والإنسانية، مشيرا الى ان الكويت شاركت بفعالية كبيرة في معالجة الكثير من الكوارث والأزمات الدولية التي تعرضت لها العديد من دول العالم وتوج ذلك بمنح صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لقب قائد العمل الإنساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني.

ويرافق سموه وفد يضم النائب الأول لرئيس مجلس الوزاء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.