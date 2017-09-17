من المتوقع الانتهاء من مركز الجهراء الجديد لطب الأسنان خلال عام 2018

حنان عبد المعبود

اكد وزير الصحة د.جمال الحربي، أن كلفة بناء مشروع مركز طب الأسنان التخصصي، بمنطقة الفروانية الصحية، بلغت نحو 15.735.000 مليون دينار، وبلغت تكلفة المعدات الطبية 3.375.000 مليون دينار، وتم تنفيذه على مساحة 23 ألف متر مربع، مبينا أن المركز يقدم خدمات العلاجات التخصصية للأسنان والتي تشتمل على علاج العصب واللثة والتقويم والجراحة والاستعاضة الصناعية وعلاج أسنان الأطفال بالإضافة إلى طوارئ طب الأسنان على مدار الساعة وخدمات صحة الفم والأسنان للأطفال فوق سن 6 سنوات .

جاء هذا ضمن كلمة للوزير أثناء افتتاح المركز، وأضاف الحربي: "يضم المركز الجديد 156 عيادة وغرف للتعقيم المركزي والمختبر الرئيسي وقسم الأشعة ووحدة للعمليات الجراحية الصغرى وقاعة للتدريب ومواقف للسيارات تتسع لاستيعاب 1400 سيارة ،كما يتكون المبني من سرداب وثلاثة طوابق، وقد تم تصميم وتشييد المبني وتجهيزه بالمعدات والأدوات الطبية وفقاً لأحدث المواصفات العالمية".

وعم المشروعات المستقبلية لفت إلى أنها تتضمن مركز الجهراء الجديد لطب الأسنان الذي من المتوقع الانتهاء منه خلال عام 2018 ضمن مشروع الجهراء الجديد الذي يقام برعاية كريمة ودعم من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، فضلا عن مركز الأميري الجديد لطب الأسنان، وتوسعة مركز بنيد القار التخصصي لطب الأسنان ،ومشروعات برامج التطوير النوعية في مجالات الملف الإلكتروني والتقنيات الحديثة.