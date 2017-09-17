أنهى فريق الغوص، رحلته للمحطة الأولى لمعاينة موقع الشعاب لمرجانية في محمية جزر (الديمانيات) في سلطنة عمان والواقعة بين ولايتي السيب وبركاء وتبعد 70 كيلومترا عن مسقط، وذلك ضمن مشروع مراقبة الشعاب المرجانية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال مسؤول مشروع مراقبة الشعاب المرجانية بالفريق د.ضاري الحويل، اليوم الأحد، أن هذه الزيارة تعتبر المحطة الأولى لفريق الغوص الكويتي لمشروع مراقبة الشعاب المرجانية الذي يتمثل في الزيارات الدورية لأشهر مواقع الشعاب المرجانية في دول المجلس ورصد حالة الشعاب وفق معايير علمية.

وأضاف انه تم رفع التقارير المستخلصة من هذه المراقبة لمنظمة (كورال ووتش) التابعة لجامعة كوينزلاند في استراليا، وهي منظمة غير ربحية هدفها إشراك مجتمع الغواصين في العمل التطوعي لمراقبة الشعاب المرجانية حول العالم.

واوضح بأن ذلك يتم عبر تسجيل مشاهداتهم وإرسالها عبر الإنترنت ومن ثم نشر نتائج هذه المشاهدات عالميا لتزويد المختصين والباحثين بمعلومات على نطاق اوسع لمزيد من الدراسات والأبحاث.