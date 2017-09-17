أعلنت حركة (حماس) اليوم الأحد، حل اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة، من اجل إنجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وقالت الحركة في بيان صحافي، "قررنا حل اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة استجابة للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية والتي جاءت تعبيرا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وحرصا على تحقيق أمل الشعب الفلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية".

ودعت الحركة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، مطالبة في الوقت نفسه بالموافقة على إجراء الانتخابات العامة.

وأكدت استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على الاتفاق نفسه.

وعبرت فصائل فلسطينية عدة منها حركة (فتح) في بيانات صحفية عن ترحيبها بقرار حماس وحلها للجنة الإدارية الحكومية في غزة، معتبرة أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لإنهاء الانقسام.