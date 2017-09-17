كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة حولي بحملة تفتيشية على المطاعم والمحلات في نطاق محافظة حولي خلال الفترتين الصباحية والمسائية وذلك ضمن إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار #بتعاونكم_نجملها.



وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية، فالح العتيبي، أن الحملة أسفرت عن الكشف على 136 محلاً وتم تحرير 64 محضر مخالفة تنوعت ما بين تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، والعمل قبل الحصول على شهادة صحية ، تشغيل عامل بترخيص صحي منتهي ، العمل بترخيص صحي منتهي ،تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب مصادرة وإتلاف 39 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة لاستهلاك الآدمي.



ونوهت إدارة العلاقات العامة أصحاب المحلات أن أفرع البلديات تعمل ضمن خطة ميدانية تستهدف الحد من المخالفات، داعين أصحاب المحلات والمخازن التأكد من استخراج التراخيص اللازمة إلى جانب مراجعة تاريخ صلاحية المواد الغذائية وفي حال وجود مواد منتهية الصلاحية يتطلب الأمر تسلميها إلى مركز البلدية لإتلافه حتى لا يقع تحت طائلة المسائلة القانونية، لافتاً أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على المخالفين.