استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد، عند مستوى 0.301 دينار في حين ارتفع اليورو إلى 0.359 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 0.409 دينار كما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 0.313 دينار فيما ظل الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة استمر الدولار في التراجع أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات يوم الجمعة الماضي وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية تراجع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس الماضي مما أضعف من حالة التفاؤل بشأن الاقتصاد الأميركي وتحديدا من قدره الإنفاق الاستهلاكي على قيادة النمو الاقتصادي الكلي للربع الحالي.