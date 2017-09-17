قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، إن زعيمة ميانمار أونج سان سوتشي، لديها فرصة أخيرة لعكس الأوضاع ووقف هجمات الجيش التي دفعت مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا إلى الفرار خارج البلاد، معربا عن اعتقاده بأن الجيش مازال له اليد العليا في العديد من الجوانب بهذا البلد.



وطالب جويتريش، في تصريحات صحافية، اليوم الأحد، سوتشي باحتواء أزمة مسلمي الروهينجا، محذرا من أنها إذ لم تقم بفعل ذلك في الوقت الحالي فإن المأساة ستكون مروعة.



ووصف جويتريش، الوضع في ميانمار حاليا بـ "المعقد"، كما أكد أهمية ممارسة جميع أنواع الضغوط على الجيش في هذا البلد في الوقت الحالي لضمان وقف المذبحة،على حد وصفه.



وشدد على أهمية السماح لمسلمي الروهينجا الفارين من أعمال العنف بالعودة إلى بلادهم في أقرب وقت.

يشار إلى أن حكومة بنجلاديش كانت قد أعلنت مؤخرا عزمها تخصيص قطعة أرض لإقامة مخيم جديد لإيواء مسلمي الروهينجا الذين فروا من العنف في ميانمار المجاورة.



وقد دفعت أعمال العنف أكثر من 300 ألف من الروهينجا إلى الفرار من ميانمار ذات الأغلبية البوذية، ويتواجد الكثير منهم في مخيمات وملاجيء مؤقتة منتشرة على طول الطرقات وفي الحقول المفتوحة في منطقة "كوكس بازار" على الحدود.