قال بنك الكويت الوطني إن الدولار الأميركي شهد انتعاشا خلال تعاملات الأسبوع الماضي إثر انخفاض التوتر المتصاعد بين أميركا وكوريا الشمالية فضلا عن انتهاء إعصار (إيرما) الذي ضرب أنحاء ولاية فلوريدا.

وأضاف (الوطني) في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم الأحد، عن (أسواق النقد) أن هناك تباينا في الأسواق حول ما إذا كان المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة هذه العام.

وأوضح أن بيانات التضخم الإيجابي الأخيرة إضافة إلى تضيق سوق العمل أعطت ذخيرة يستخدمها المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إذا ما قرر أن يرفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل لافتا إلى بلوغ احتمال الرفع 46 في المئة.

وذكر أن مؤشر سعر المستهلك الأمريكي ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 0.4 في المئة عن الشهر السابق وبنسبة 1.9 في المئة عن سنة مضت بسبب ارتفاع في تكلفة السكن وأسعار البنزين.

وبالنسبة إلى الاقتصاد البريطاني قال (الوطني) إن مؤشر أسعار المستهلك في بريطانيا جاء أقوى من المتوقع حيث بينت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.9 في المئة.