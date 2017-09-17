ملتزمون بقرار تطبيق البصمة وفقاً للإمكانيات المتاحة والتي تشمل المدراء والمراقبين

فتح باب التعاقدات المحلية للمعلمين مجددا إذا واجهنا أي نقص في المدارس

رشحنا 3 أسماء لمنصب أمين عام الجامعة إلى "مجلس الخدمة" وبانتظار اعتماد أحدهم رسمياً



قال وزير التربية ووزير التعليم العالي، د. محمد الفارس انه طلب من المناطق التعليمية الست دراسة وافية عن كل منطقة للوقوف على أي عوامل قد تعيق العمل التربوي في حال تطبيق البصمة داخل المدارس.

وأكد الوزير الفارس في تصريح للصحافيين، على هامش تفقده روضة القمر التابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية للاطمئنان على جودة الوجبات الصحية المقدمة للتلاميذ، أكد على الالتزام بقرار تطبيق البصمة وفقا للإمكانيات المتاحة والتي تشمل المدراء والمراقبين على أن تطبق مطلع أكتوبر المقبل.

ولفت الفارس إلى وجود بعض التعقيدات والعراقيل الخاصة بتوفير أجهزة البصمة وان الوزارة وجهت كتاب رسمي إلى ديوان الخدمة المدنية تطلب فيه تأجيل تطبيق نظام البصمة على المعلمين للظروف الفنية الخاصة بهذا الأمر.

وقال "طلبنا من المناطق التعليمية دراسة وافية للوقوف على أي عوامل قد تعيق العمل التربوي في حال تطبيق البصمة داخل المدارس وسيتم إعداد تقرير متكامل لرفعه إلى مجلس الخدمة المدنية خلال الأسبوعين القادمين لاختيار أفضل الطرق للتعامل مع الموضوع".

فتح باب التعاقدات المحلية

وحول التعاقدات الخارجية أوضح الفارس وجود عدة أسباب حالت دون إنهاء الإجراءات مع جميع المعلمين التي تعاقدت معهم لجان الوزارة ووصولهم إلى الكويت، مؤكدا انه في حال وجود أي نقص في المدارس سيتم فتح باب التعاقدات المحلية مجددا.

وهنأ الفارس باكتمال السنة الدراسية بجميع مراحلها ،مؤكدا أن اغلب التقارير التي وصلت تشير الى ان الامور جيدة وتسير على ما يرام ولا يوجد أي معوقات جسيمة وان (الوزارة) تعمل بكل الامكانيات والسبل لإزالة العراقيل التي تواجه أي منطقة تعليمية.

وحول زيارته الى روضة القمر قال الفارس "هي لمشاركة أبنائي الطلبة في أول مشروع لتقديم وجبات متطورة في رياض الأطفال بعدما تم التعاقد مع شركة (كاسكو) وهي من المؤسسات العريقة في تقديم الوجبات بالجهات الحكومية".

وقال ان العقد يتضمن تقديم وجبات صحية ومتطورة لرياض الأطفال مع مراعاة المرحلة العمرية لهذه الفئة ،معربا عن سعادته بهذه الخطوة بعدما تأكد شخصيا من طريقة تجهيز واخراج الوجبة والتي تتضمن عنصري الجاذبية والصحة في آن واحد.

وحول موعد تسكين منصب الأمين العام في جامعة الكويت، ذكر الفارس انه في انتظار اعتماده رسميا بعد ترشيح 3 أسماء الى مجلس الخدمة المدنية وسيتم عرض الموضوع خلال الفترة المقبلة.