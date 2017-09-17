تنظيم لقاءات تنويرية للتعريف بمعايير الجائزة وشرح آلية الاشتراك

أعلنت وزارة التربية ، اليوم الأحد،عن فتح باب الترشح لمعلمي ومعلمات الوزارة بمختلف المراحل التعليمية بالتعليم العام والخاص والنوعي للمشاركة في جائزة (محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي).

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالإنابة يوسف النجار، أصدر نشرة عامة بشأن فتح باب الترشح للمشاركة في جائزة (محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي) الدورة الأولى للعام الدراسي 2017/2018.

وأضافت أنها قررت المشاركة انطلاقا من حرصها على مثل هذه المنافسات التي تنسجم في أهدافها مع الرؤية التربوية للوزارة الرامية للارتقاء بالأداء التعليمي عبر تحفيز المعلمين المتميزين وتقدير الجهود الداعمة للعمليتين التربوية والتعليمية.

وأوضحت الوزارة أنها تعتزم عن طريق قطاع التنمية التربوية والأنشطة تنظيم لقاءات تنويرية للتعريف بمعايير الجائزة وشرح آلية الاشتراك تقوم بها اللجنة العليا للجائزة.

يذكر أن جائزة (محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي) التي انطلقت في شهر أبريل الماضي بتوجيهات ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تستهدف تعزيز مكانة المعلم في الميدان التربوي وتحفيز المعلمين والمعلمات على الأداء المتميز.

وترتكز الجائزة التي تغطي دول مجلس التعاون الخليجي على خمسة معايير تعبر عن الجوانب التكاملية الأساسية الواجب توافرها في المعلم التي تشكل ملامح سيرته المهنية وإنجازاته في خدمة العملية التعليمية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة ستة ملايين درهم إماراتي (نحو 63ر1 مليون دولار أميركي) بواقع مليون درهم (نحو 272 ألف دولار) للمعلم الفائز من كل دولة خليجية.